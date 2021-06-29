Тернопільські поліцейські отримали відзнаки до Дня Конституції України

Грамоти, подяки, нагородні знаки Тернопільської обласної та міської рад отримали 13 співробітників Управління патрульної поліції в Тернопільській області. Відзнаки правоохоронцям вручили під час урочистостей, які відбулися на Театральному майдані Тернополя.

За старанність, ініціативність, сумлінне виконання службових обов’язків перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук вручив почесні грамоти та подяки вісьмом патрульним.

Серед нагороджених – інспектор роти №2 Тетяна Пришляк, яка вже чотири роки служить у патрульній поліції. Вона зізнається: робота нелегка, але їй подобається.

«Нам дуже приємно отримувати відзнаки за нашу роботу. Це нас мотивує до кращого виконання своїх службових обов’язків, нових здобутків та підтримання належного правопорядку в місті», – зазначила патрульна.

Кращих співробітників управління патрульної поліції в області з нагоди свята відзначив і міський голова Тернополя Сергій Надал.