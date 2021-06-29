Поліцейські Тернопільщини дбають про безпеку дітей на канікулах

Захистити малечу від насильства, нещасних випадків на воді, небезпеки в інтернеті, на автодорогах, а також від інших загроз – основне завдання поліцейських Тернопільщини під час літніх канікул.

В ході операції «Безпечне літо-2021» правоохоронці посилили превентивні заходи

“Працівники сектору ювенальної превенції Тернопільського районного управління поліції спільно з рятувальниками та військовослужбовцями Національної гвардії проводять профілактичні заходи з батьками та їхніми дітьми щодо поводження у водоймах.”, – розповіла старший інспектор сектору ювенальної превенції відділу превенції патрульної поліції Тернопільського районного управління поліції Марія Гайдуцька.

“Потрібно не залишати дітей самих, а навчати їх правил поведінки на воді. Використовувати надійні захисні плавзасоби. Також відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах “, – нагадав провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Тернопільського районного управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області Андрій Левчук.

Плюсова температура – це «сезон» відкритих вікон. Поліція нагадує батькам про максимальну увагу до малечі та попереджає про відповідальність у разі недбалого ставлення до них, а тим більше – насильства.

Звертаються правоохоронці і з проханням зробити дитину «видимою» на дорозі за допомогою світловідбиваючих елементів та просять розказати малолітнім про небезпеку ігор у покинутих будівлях, недобудовах, на даху.