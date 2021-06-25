У Тернополі правоохоронці знищували написи із посиланням на інтернет-магазини з продажу наркотиків

Більше 60-ти написів на стінах, які вказували адреси магазинів з продажу наркотиків, за кілька годин знищили працівники управління боротьби з наркозлочинністю Тернопільщини спільно з дільничними, громадськими організаціями та представниками реабілітаційних центрів. Захід приурочили до Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотиками та їхнім незаконним розповсюдженням.

“За 5 місяців цього року працівники нашого управління виявили та викрили 4 групи, причетні до розповсюдження та виготовлення наркотиків через інтернет. Справу по організованій злочинній групі, до якої входив і неповнолітній тернополянин, в березні ми передали до суду. Робота триває. Проте з написами боротися важче”, – розповів начальник управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області ДБН НПУ Михайло Димида.

Він наголосив, що основна проблема полягає в тому, що багато молодих людей купують наркотики через інтернет та просто пробують їх, думаючи, що за кілька разів нічого страшного не трапиться. За таким ж методом віртуальні підприємці наймають працівників, які як розмальовують будинки, так і роблять “закладки”:

“Ця проблема для нас не нова, але в останні роки вона набула популярності через свою доступність. В центральній частині міста і в багатолюдних місцях з’являються написи, які скеровують на інтернет-магазини з продажу наркотиків”.

Богдан – у минулому вживав наркотики. Сьогодні він – волонтер у християнському реабілітаційному центрі. Чоловік разом з однодумцями веде боротьбу з “закладчиками”, розповсюджувачами наркотиків та тими, хто рекламує заборонений товар:

“Ми проти легкодоступності, проти сайтів, закладок, бо вік наркозалежних зменшується. Ми не проти наркозалежних – це люди, яким потрібна допомога. Ми проти свавілля і проти тих, хто торгує смертю”.

Михайло Димида каже, що замальовування написів проблему не вирішить. Аби викорінити наркоманію, працівники управління боротьби з наркозлочинністю постійно відвідують із профілактичною метою школи, виші, зустрічаються з молодими людьми та пояснюють вчителям й батькам, як розпізнати симптоми і ознаки того, що дитина почала вживати наркотичні та психоактивні речовини.

Окрім цього, у месенджері створена група, до якої входять як правоохоронці, так і громадські активісти, муніципальна інспекція, представники ЖЕКів, ОСББ та місцеві мешканці. Як тільки в місті чи області з’являються нові рекламні написи щодо продажу наркотиків, учасники їх фотографують та скидають разом з адресою у групу, а балансоутримувачі їх знищують.