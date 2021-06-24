У Тернополі поліція встановлює обставини ДТП за участю двох іномарок

Виїзд на смугу зустрічного руху – попередня причина дорожньо-транспортної пригоди у Тернополі. Аварія трапилася 23 червня близько 18:30 на проспекті Злуки. За попередньою інформацією, водій автомобіля «FORD» зіткнувся з «Toyota Camry», кермувальник якої виїхав із другорядної дороги на головну.

У результаті ДТП до лікарні з тілесними ушкодженнями доправили водія «Toyota». Транспортні засоби вилучили та помістили на арештмайданчик, а у водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно із статтею 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Триває перевірка.