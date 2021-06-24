У поліції Тернопільщини завершився конкурсний відбір на посади дізнавачів та слідчих

Із 37-ми бажаючих працювати слідчими та дізнавачами в Головному управлінні Нацполіції Тернопільської області, до фінального відбору дійшли лише 11. З ними спілкувалися члени поліцейської комісії.

Впродовж кількох місяців претенденти на ці посади проходили медкомісію, складали тести, демонстрували фізичну та психологічну витривалість.

Завершальним етапом відбору стала співбесіда з членами поліцейської комісії. Після розмови з кандидатами на фінішну пряму з одинадцяти вийшли лише восьмеро молодих людей. Незабаром вони поїдуть на кількамісячне навчання, аби після його завершення приступити до виконання своїх службових обов’язків.