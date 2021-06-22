У аварію на Тернопільщині потрапив неповнолітній скутерист

Аварія трапилася 21 червня близько 14:00. 17-річний житель Тернопільщини, керуючи скутером «Yamaha» та здійснюючи маневр повороту ліворуч, виїхав на смугу зустрічного руху. У результаті він врізався у попутний автомобіль «Geely».

При виїзді слідчо-оперативної групи було встановлено, що у той момент, як скутерист повертав, кермувальник автомобіля також почав здійснювати випередження мототранспорту. Хто з водіїв порушив ПДР – встановить слідство.

В результаті ДТП водія скутера та його однолітка-пасажира госпіталізували в дитячу лікарню. Даний факт внесений в ЄРДР згідно зі статтею 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці нагадують, що при керуванні мопедом чи скутером водій повинен мати техпаспорт на мототранспорт, посвідчення водія і страховий поліс. У інакшому випадку він може отримати штраф та тимчасово позбутись мопеда.

Водій скутера, як і водій будь-якого іншого двоколісного транспортного засобу, повинен мати спеціальний шолом.