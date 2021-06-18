Поліцейські Тернопільщини встановлюють обставини зіткнення мікроавтобуса та бензовоза

ДТП за участю мікроавтобуса та вантажівки сталася на Кременеччині 17 червня близько 9:00 на трасі Кременець – Біла Церква – Ржищів.

Водій автомобіля VOLKSWAGEN LT35 не впорався з керуванням та врізався у задню частину вантажівки SCANIA, яка їхала в попутному напрямку та перевозила пальне. На щастя, витоку вибухонебезпечної речовини не було.

У результаті удару до лікарні в травматологічне відділення госпіталізували кермувальника буса. В обох водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно зі статтею 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.