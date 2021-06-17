Слідчі Тернопільщини встановлюють причини двох автопригод

У двох дорожньо-транспортних пригодах, які трапилися 16 червня, одна людина загинула, троє з травмами потрапили до лікарні.

Про автопригоду з потерпілими на лінію 102 повідомив диспетчер служби надзвичайних ситуацій. Він розповів, що при виїзді з міста на автодорозі не розминулися автомобілі DАEWOO LANOS та ВАЗ.

За попередньою інформацією, водійка DАEWOO не врахувала дорожню ситуацію і при виїзді з другорядної дороги на головну не пропустила транспорт. Як результат – вона врізалася у ВАЗ-21063.

До лікарні з тілесними ушкодженнями бригада екстреної меддопомоги доправила двох пасажирів ВАЗу, 1952 та 1961 років народження.

Ще одну аварію того ж дня правоохоронці зареєстрували на території Зборівської територіальної громади.

Водій автомобіля ЗАЗ не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з CHEVROLET AVEO. Внаслідок удару 28-річний кермувальник ЗАЗу помер до приїзду лікарів.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно із ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.