Працівники поліції Тернопільщини розслідують сім автопригод, в яких травмувалися 11 людей

П’ять дорожньо-транспортних пригод зареєстрували правоохоронці Тернопільщини 5 червня та ще дві - наступного дня. До лікарні за меддопомогою звернулися 11 осіб.

Із переломами руки до лікарні бригада швидкої допомоги госпіталізувала велосипедиста. Травми чоловік отримав у результаті ДТП, яка трапилася 5 червня близько 9:00 в Тернополі на проспекті Злуки. За попередньою інформацією, велосипедиста збив водій невстановленого автомобіля і з місця пригоди втік. Його місцеперебування з’ясовують правоохоронці.

У Почаєві на перехресті вулиць не розминулися Opel Vectra та мотоцикл FORTE FI 250. У результаті удару до лікарні потрапив водій мототранспорту.

З тілесними ушкодженнями до Борщівської лікарні бригада швидкою привезла і двох жителів Чортківського району. Про них на лінію “102″ повідомив черговий лікар. За попередніми даними, травми чоловіки отримали, працюючи на полі.

При виїзді слідчо-оперативної групи з’ясувалося, що потерпілі близько 2 ночі на John Deere 4830 обробляли поле. Водій під час руху заснув, з’їхав у меліоративну канаву та перекинувся. І кермувальника, і пасажира доправили в реанімаційне відділення.

З відкритим переломом ноги, травмами грудної клітки та в стані алкогольного сп’яніння в лікарню госпіталізували 20-річного жителя області. Потерпілий сів за кермо мотоцикла, не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням і перекинувся.

Не впоралася з керуванням скутера та виїхала на зустрічне узбіччя і мешканка Кременеччини. Як результат – транспорт наїхав на камінь, жінка випала та травмувалася.

6 червня в селі Устя водій автомобіля Volkswagen Golf, здійснюючи маневр заднім ходом, збив жінку, 1937 року народження. З місця ДТП кермувальник поїхав, але правоохоронці оперативно встановили його особу, а транспорт вилучили. Пенсіонерку з тілесними ушкодженнями середнього ступеня доправили в лікарню.

П’ятеро осіб, серед яких двоє дітей, травмувалися у аварії на Збаражчині. Там не розминулися Nissan TIIDA та Mercedes-Benz.

За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля не переконався в безпечному русі і виїхав із другорядної дороги на головну. В цей момент трасою рухався Nissan, який передньою частиною врізався в мікроавтобус. У результаті удару бус перекинувся.

На момент аварії в легковику перебував водій та троє пасажирів. Двом дітям медики надавали допомогу. Звернулися до лікарні і кермувальник та двоє пасажирів з іншого авто.

У всіх водіїв лікарі відібрали зразки для перевірки на вміст алкоголю. Автопригоди внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із статтею 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Триває слідство.