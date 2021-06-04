На Тернопільщині відбулися спільні навчання поліції, парамедиків та пожежників-рятувальників

В їдальні навчально-оздоровчого табору вибухнув балон із газом. Розпочалася пожежа. Є постраждалі. На місце надзвичайної ситуації виїжджали пожежники, бригада екстреної медичної допомоги та поліція. Усе це – сценарій спільних оперативно-тактичних навчань з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації з масовим ураженням.

Його реалізовували студенти випускного курсу Тернопільського медуніверситету за напрямком «Парамедик», а також представники відомчого закладу охорони здоров’я МВС в області. Навчання складалися з трьох етапів: теоретичного, практичного та підсумкового дебрифінгу.

Згідно з легендою через 15 хвилин з моменту отримання повідомлення про вибух на місце події прибули екіпажі пожежно-рятувальної служби, Національної поліції та бригада парамедиків.

Із задимленого приміщення пожежники виносили постраждалих й передавали медикам, які надавали екстрену медичну допомогу, залучаючи додаткові бригади парамедиків, пожежників-рятувальників та поліцейських.

Правоохоронці забезпечували безпеку руху, підтримували громадську безпеку й також відпрацьовували навики надання домедичної допомоги – зупинки кровотечі, стабілізації голови та шиї у травмованого, забезпечення прохідності дихальних шляхів, переведення постраждалого у стабільне бокове положення, підтримання температурного балансу в постраждалих.

У цьому працівникам поліції, переконані організатори, допомогло проходження кусу домедичної допомоги «Перший на місці події», який організовували у Тернопільському медуніверситеті.

Завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини Арсен Гудима каже, що проведені навчання були максимально наближені до реальної ситуації, а успішна комунікація і командна взаємодія між рятувальними службами стала запорукою успіху рятувальної операції.

Організатори сподіваються, що навчання будуть систематичними задля професійної підготовки поліцейських, пожежників та медичних працівників.