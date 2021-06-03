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Слідчі Тернопільщини встановлюють причини перекидання вантажівки

Категорія: ДТП

У травматологічне відділення після дорожньо-транспортної пригоди потрапив водій автомобіля DAF. Аварія трапилася на об’їзній дорозі Кременця, неподалік села Млинівці.

Після виїзду працівників сектору реагування патрульної поліції стало відомо, що водій вантажівки не впорався з керуванням і як результат – вантажівка перекинулася.

Вирішується питання про внесення даного факту в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі статтею 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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