Змагання, розваги та подарунки: поліція Тернопільщини долучилася до відзначення Міжнародного дня захисту дітей

Щороку в перший день літа відзначається Міжнародний день захисту дітей. Саме в цей день поліцейські дбали не тільки про безпеку, а й організували святкове дійство для юних мешканців області.

Поліцейські спільно з представниками органів місцевого самоврядування проводили для дітлахів різноманітні розважальні програми. Долучитися до свята могли всі бажаючі.

Справжні футбольні баталії відбулися в містечку Зборів. Чотири команди у складі юних футболістів змагалися за переможний кубок. Нагороду спортсменам вручали поліцейські, а ще пригощали солодощами. Завершилося спортивне дійство фестивалем яскравих фарб. Щасливі діти подарували море позитиву усім працівникам поліції.

У Тернополі святкові заходи відвідали діти, батьки яких загинули на сході, а також малеча із соціально-незахищених родин. В торгово-розважальному центрі «Подоляни» вони побували на святковому концерті та відвідали кінотеатр. Правоохоронці організували для неповнолітніх цілу виставку різного виду зброї та амуніції.

Хлопці й дівчата мали можливість приміряти на себе бронежилети й інше спорядження, а також подивитися, яке службове поліцейське авто всередині.

Справжнє містечко професій відкрилося і в парку Шевченка. Патрульні поліцейські, рятувальники, бійці Нацгвардії, працівники вибухотехнічної служби та кінологи демонстрували діткам особливості своєї роботи.

Цікаві ігри, вікторини та квести організували для юних відвідувачів працівники ювенальної превенції.

За словами начальника відділу ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області Петра Тиховича, міжнародний день захисту дітей – це свято не лише для малечі, а й для дорослих. Саме батьки повинні піклуватися про дітей та допомагати у вирішенні їхніх проблем.