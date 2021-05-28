У Тернополі в результаті ДТП постраждало двоє людей

На пішохідному переході в Тернополі водій іномарки збив пенсіонерку. Аварія трапилася 27 травня близько 8:30. Про травмовану жінку, 1939 року народження, на лінію “102″ повідомив лікар бригади екстреної медичної допомоги.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що пенсіонерку збив водій автомобіля Volkswagen. За попередньою інформацією, чоловік був не достатньо уважним і не одразу зреагував на те, що проїжджу частину переходить пішохід. Жінку госпіталізували.

У водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесли правоохоронці в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із статтею 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

За меддопомогою звернувся до лікарні і житель обласного центру. 67-річний чоловік, керуючи автомобілем Volkswagen Transporter, у селищі Велика Березовиця не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну огорожу. На момент автопригоди в салоні авто пасажирів не було.

Триває перевірка.