Тернопільська міська рада відзначила поліцейських за сумлінне виконання службових обов’язків під час фіналу Кубка України з футболу

Нагородні знаки міського голови, цінні подарунки та подяки отримали восьмеро співробітників поліції краю. Відзнаки правоохоронцям вручив у п’ятницю, 28 травня, міський голова Тернополя Сергій Надал.

Серед нагороджених: начальник управління превентивної діяльності ГУНП в області Олександр Розпутній, начальник відділу охорони публічного порядку управління превентивної діяльності ГУНП Степан Савик, заступник командира роти поліції особливого призначення ГУНП Василь Юрик, командир роти управління патрульної поліції Віктор Пасєка та четверо співробітників Тернопільського районного управління поліції – начальник сектору публічного прядку Руслан Возняк та його заступник Андрій Губ’як, начальник відділу превенції Іван Паньків, начальник сектору превентивної комунікації Володимир Кравчук.

Міський голова Сергій Надал подякував поліцейським за їхню службу, професійне забезпечення публічної безпеки, порядку під час проведення фінального матчу Кубка України з футболу, який проходив у Тернополі 13 травня.

«Ви сумлінно виконували свої службові обов’язки, оперативно розв’язували поставлені завдання та на належному рівні забезпечили безпеку гравців та вболівальників під час матчу», – відзначив під час вручення нагород правоохоронцям очільник міста.