Під час ЗНО поліцейські охорони зафіксували перші порушення

Вже одинадцятий рік поспіль працівники поліції охорони стежать за порядком та законністю проведення цього заходу. На кожному з 45-ти пунктів тестування залучалися співробітники Управління поліції охорони Тернопільської області.

Співробітники поліції охорони відповідали за цілісність та збереження тестів, слідкували за дотриманням громадського порядку на території пункту тестування та за тим, щоб під час тестування учасники не користувалися мобільними телефонами, радіозв’язком та іншими технічними пристроями.

Перед поліцейськими стояли чіткі завдання та розписані обов’язки. Працівники здійснювали пропускний режим, проводили сканування учасників тестування ручними металошукачами задля виявлення і усунення заборонених пристроїв.

Сьогодні, під час тестування з математики, чотирьох порушників, які намагалися пронести на пункти оцінювання телекомунікаційні засоби. Їх змусили залишити пункт тестування з анулюванням роботи.

Відтак, поліція охорони вкотре нагадує, що на пунктах тестування не можна користуватися засобами зчитування, передачі та відтворення інформації, до яких належать і мобільні телефони.