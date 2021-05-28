Операція «МАК-2021»: за незаконні посіви порушників притягуватимуть до відповідальності

Поліцейські Тернопільщини розпочали комплекс оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та знищення нелегальних посівів снодійного маку та конопель, перекриття каналів надходження наркозасобів до споживачів й недопущення витоку в незаконний̆ обіг наркосировини рослинного походження.

Практичні відпрацювання триватимуть з 1 червня по 23 вересня. Правоохоронці обстежуватимуть присадибні ділянки на предмет незаконних посівів маку чи конопель.

Нагадуємо, що за посів або вирощування снодійного маку чи конопель передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність. Посіви маку на території нашої держави дозволені лише спеціалізованим підприємствам, які отримали ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності.

Згідно з статтею 106-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконний посів або вирощування снодійного маку в кількості до 100 рослин чи конопель у кількості до десяти рослин – тягнуть за собою накладення штрафу від 18 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно вирощуваних нарковмісних рослин. Якщо ж кількість таких рослин більша, то особі, яка їх вирощувала, загрожує кримінальна відповідальність.

Згідно зі статтею 310 ККУ, за незаконний посів або вирощування маку в кількості від 100 до 500 рослин, конопель у кількості від 10 до 50 рослин передбачена відповідальність у вигляді штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

А вже за незаконний посів або вирощування маку в кількості 500 і більше рослин або конопель у кількості понад 50 рослин передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Поліція закликає громадян бути законослухняними, дотримуватися чинного законодавства, а у разі виявлення незаконних посівів нарковмісних рослин -повідомляти на лінію “102”.