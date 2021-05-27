На Тернопільщині у ДТП загинув велосипедист

На Лановеччині в дорожньо-транспортній пригоді загинув 21-річний велосипедист. Аварія трапилася 26 травня близько 13:00 в селищі Вишнівець на перехресті двох вулиць. За попередньою інформацією, молодий чоловік не впорався з керуванням та зіткнувся з бетонним бордюром, а після цього його відкинуло на металеву огорожу.

До потерпілого перехожі одразу викликали швидку допомогу. На місці аварії медики констатували у нього відкриту черепно-мозкову травму та перелом основи черепа. Чоловіка врятувати не вдалося. Він помер на місці ДТП.

Даний факт правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із статтею 291(порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України. Триває слідство.