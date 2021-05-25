Сучасне обладнання передали представники Консультативної місії Європейського Союзу правоохоронцям Тернопільщини

Відеостіну для підключення камер відеоспостереження, сервер, широкоформатний принтер, шредер, обладнання для проведення відеоконференцій та акустику – усе це в рамках програми “Операційна підтримка у наданні стратегічних консультацій щодо реформування сектору цивільної безпеки України (2019-2021 рр) передали Головному управлінню Нацполіції в Тернопільській області представники Консультативної місії Європейського Союзу (КМЄС).

Ознайомитися з роботою поліції і подивитися, як працює нове обладнання, до Тернополя 25 травня приїжджав старший радник прокуратури (Фінляндія) КМЄС з реформування сектору цивільної безпеки України (EUAM) Теійо Лехікоінен та старший радник з питань загальної правоохоронної діяльності КМЄС в Україні Юрій Гладун.

У ході зустрічі начальник Головного управління Нацполіції Тернопільщини Олександр Богомол зауважив, що вся отримана техніка використовуватиметься в ситуаційному центрі обласної поліції. Сьогодні система працює в тестовому режимі. Її встановлення суттєво покращило роботу правоохоронного відомства:

“З впровадженням цієї техніки робота покращилася в плані швидкості підбору інформації, її обміном та реагуванням нарядів. Наша система може розпізнавати обличчя, але сьогодні вона ще не налаштована, бо працюємо в тестовому режимі”.

Позитивно впливає на роботу правоохоронного відомства і співпраця з територіальними громадами, які встановлюють камери відеоспостережень на своїх територіях, та співпрацюють з поліцією.

“Те, що я сьогодні побачив, мене позитивно вразило. Я думаю, що все-таки це позитивно відіб’ється на організації управління процесами при прийнятті управлінських рішень”, – поділився враженнями Теійо Лехікоінен.

Гості запевнили, що співпраця на цьому не завершиться, а відтак чекають від поліції нових ідей та проєктів, які б вони могли розглянути та в майбутньому реалізувати.