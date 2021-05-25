Поліція Тернопільщини встановлює обставини ДТП, в якій травмувався чоловік

Керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння – попередня причина дорожньо-транспортної пригоди на Чортківщині. Водій автомобіля ВАЗ-2101 не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де врізався в дерево. Після цього автівка перекинулася.

Аварія трапилася 24 травня близько п’ятої ранку на трасі Тернопіль-Скалат-Борщів-Жванець, між селами Урожайне та Вигода. У результаті ДТП 21-річного водія з переломами та численними забоями доправили в хірургічне відділення.

При попередньому огляді медики констатували, що на момент аварії кермувальник перебував у стані алкогольного сп’яніння. Так це чи ні – встановить експертиза. Триває слідство за статтею 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.