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Поліція Тернопільщини встановлює обставини ДТП, в якій травмувався чоловік

Категорія: ДТП

Керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння  – попередня причина дорожньо-транспортної пригоди на Чортківщині. Водій автомобіля ВАЗ-2101 не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де врізався в дерево. Після цього автівка перекинулася.

Аварія трапилася 24 травня близько п’ятої ранку на трасі Тернопіль-Скалат-Борщів-Жванець, між селами Урожайне та Вигода. У результаті ДТП 21-річного водія з переломами та численними забоями доправили в хірургічне відділення.

При попередньому огляді медики констатували, що на момент аварії кермувальник перебував у стані алкогольного сп’яніння. Так це чи ні – встановить експертиза. Триває слідство за статтею 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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