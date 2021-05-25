На Тернопільщині електровоз смертельно травмував молодого чоловіка

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Про пригоду на залізничній колії на лінію “102″ повідомив черговий станції смт Великі Бірки. Він розповів, що 24 травня близько опівночі, вантажний електровоз «ВЛ80Т-1238», що курсував за маршрутом Жмеринка-Львів, збив невідомого.

Чоловік сидів на колії. Машиніст його побачив за кілька метрів, почав сигналити, але той на жодні попереджувальні сигнали не реагував. Рухався електровоз зі швидкістю 50 кілометрів на годину.

Проте загальмувати не встиг, оскільки перевозив чотири цистерни з пальним та 42 вагони з вугіллям.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Як з’ясувалося, потерпілий – житель Тернопільського району.

У результаті удару 22-річний чоловік отримав тілесні ушкодження. Врятувати життя йому не вдалося. Він помер дорогою до лікарні.

Даний факт працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі статтею 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту) Кримінального кодексу України. Триває слідство.