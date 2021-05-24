Дві автопригоди з травмованими зареєстрували поліцейські Тернопільщини за минулі вихідні

Порушення правил обгону, а також керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння стали причинами двох автопригод на дорогах Тернополя та області.

22 травня поблизу села Малий Ходачків Тернопільського району на трасі Тернопіль-Скалат-Жванець не розминулися два автомобіля. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій DAEWOO SENS не переконався в безпечному русі, почав здійснювати обгін, виїхав на смугу зустрічного руху і як результат – врізався в ЗАЗ 1103.

В результаті удару травми отримав кермувальник DAEWOO та двоє пасажирів з іншої автівки. Усіх травмованих бригада екстреної меддопомоги доправила до лікарні. У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху).

Керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та порушення правил дорожнього руху – причина аварії, яка трапилася в обласному центрі 23 травня. Водій автомобіля Skoda, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив позашляховик марки Mercedes і врізався в нього.

Після удару легківку відкинуло і вона протаранила ще й невеличкий магазин на колесах. В результаті ДТП легкі тілесні ушкодження отримав кермувальник позашляховика. За попередніми даними, водій-порушник на момент зіткнення був в стані сп’яніння. В його крові медики виявили 1,3 проміле алкоголю. Триває перевірка.