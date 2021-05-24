Чортківські поліцейські встановлюють обставини конфлікту між перевізниками

Конфліктна ситуація виникла між водіями, які займаються пасажирськими перевезеннями в місті.

До чергової частини Чортківського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 37-річного жителя райцентру про те, що двоє чоловіків на автобусній зупинці грубо порушують громадський порядок та перешкоджають руху міського автобуса.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що конфлікт виник між водіями двох маршруток. Словесна суперечка між ними переросла у бійку. Двоє перевізників почали наносити удари водієві іншої маршрутки. Сутичку припинили свідки та очевидці події.

Потерпілого, 37-річного водія, госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги.

Поліцейські встановили порушників – це двоє місцевих жителів, 36-ти та 62-х років.

Слідчі Чортківського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин події.