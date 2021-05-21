За останню добу в автопригодах травмувалося шестеро молодих людей

Порушення правил дорожнього руху стали причиною травмування шістьох людей на Тернопільщині

Із закритим переломом кістки стопи до дитячої лікарні мама привезла семирічну доньку. Ушкодження дитина отримала в результаті наїзду автомобіля. Нещастя трапилося 20 травня близько 16:40 у Тернополі. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля BMW X1, повертаючи з однієї вулиці на іншу, збила дівчинку.

Водійка стверджує, що не побачила пішоходів, оскільки в цей момент на переході стояв інший транспортний засіб і люди раптово вийшли позаду нього. Її слова підтвердило і відео з камер спостереження. Дівчинка разом з мамою йшла нерегульованим пішохідним переходом. Проте дитина на момент нещастя, їхала на самокаті. Правоохоронці нагадують, що переходячи дорогу, потрібно злізти з велосипеда або самоката, а тоді переходити дорогу.

Ще одну аварію зареєстрували правоохоронці Тернопільщини в ніч з 20 на 21 травня. На трасі Броди-Львів, неподалік села Ігровиця, перекинувся автомобіль. Аварія трапилася близько четвертої ранку. Двадцятирічний водій автомобіля ЗАЗ не впорався з керуванням, врізався в тросову огорожу, а після цього автівка перекинулася.

На момент ДТП в салоні, крім кермувальника, було четверо молодих людей. Усіх потерпілих госпіталізували до лікарні. У водія відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

Обидві автопригоди слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 286 Кримінального кодексу України – Порушення правил дорожнього руху. Триває слідство.