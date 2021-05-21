Проблеми насильства в родинах обговорили на зустрічі правоохоронці Тернопільщини

Подолання й профілактика будь-яких проявів насильства щодо дітей та молоді, а також в сім’ях – ці та інші питання обговорили на спільній зустрічі працівники Управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області та управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей. Розмова відбувалася в рамках Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству.

“Проблема сімейного насильства надзвичайно важлива передусім тому, що сім’я є основою суспільства і повинна перебувати під особливим захистом держави. Жорстокість у родинах, стверджує старший інспектор відділу дільничних офіцерів управління превентивної діяльності поліції Тернопільщини Дмитро Адамович, – є однією з передумов злочинності в суспільстві загалом.

Учасники зустрічі зійшлися на тому, що дану проблему необхідно ретельно вивчати й розробляти профілактичні заходи, спрямовані на її вирішення, бо діти – найнезахищеніша, найуразливіша і майже повністю залежна від дорослих частина суспільства.

Обговорили за круглим столом й питання щодо приєднання до ініціативи ЮНІСЕФ – “Громада, дружня до дітей та молоді”, яка спрямована на підтримку місцевої влади у реалізації ними прав дітей.