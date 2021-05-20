У Тернополі під колесами авто опинилася перехожа

В травматологічне відділення з вивихом плеча звернулася жителька Тернополя. Жінка 19 травня близько 16:00 на проспекті Злуки потрапила під колеса автомобіля.

За попередньою інформацією, водій Volkswagen Transporter, рухаючись заднім ходом, не помітив пішохода. Як результат – потерпіла, 1961 року народження, опинилася під колесами іномарки.

У кермувальника відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 Кримінального кодексу України – Порушення правил безпеки дорожнього руху. Триває слідство.