Правоохоронці Тернопільщини поділилися найціннішим – кров’ю

«Здай кров – врятуй життя». Поліцейські Тернопільщини приєдналися до Всеукраїнської благодійної акції. Вона стартувала 17 травня в Україні в рамках тижня безпеки дорожнього руху і триватиме до 23 травня.

За словами начальника відділу ювенальної превенції УПД ГУНП в Тернопільській області Петра Тиховича, здавати кров заради порятунку життя, стало доброю традицією серед працівників поліції.

“До цієї акції долучилися працівники поліції Головного Управління Нацполіції Тернопільської області. Це і працівники превентивної діяльності, і кадрового забезпечення, фактично, з усіх служб управління долучилися до цієї акції, – стверджує Петро Тихович.- Працівники поліції до таких акцій долучаються систематично – майже щокварталу приходять та здають кров на потреби людей”.

Кров завжди була і залишається цінною сировиною. Одна її здача може врятувати два життя, – стверджує виконуючий обов’язки генерального директора (головний лікар) КНП “Тернопільський обласний центр служби крові” Петро Лучанко. Він каже, що такі благодійні акції вкрай необхідні як в нашій області, так і в Україні.

“Різні аварії, пологи, хвороби та оперативні втручання – ми завжди раді акціям, які проводить Міністерство Внутрішніх Справ, а зокрема наше управління. Ви здаєте не перший раз і я сподіваюся, що не останній. Дякуючи вам, вся здана ваша кров буде заготовлена і передана в лікувальні заклади, які того потребують і які не мають можливості організувати необхідну кількість донорів. Ми вам щиро вдячні за подію, яку ви сьогодні робите.

Саме працівники поліції одні із перших прибувають на усі надзвичайні події, в яких травмуються люди, і знають, як необхідна кров для порятунку пораненого. В обласному центрі служби впевнені, що у разі необхідності зібрана кров врятує комусь життя.