Тернопільські поліцейські нагадали тернополянам правила безпечної поведінки на дорозі

Нагадати, попередити, звернути увагу людей на необхідності дотримуватися правил дорожнього руху та не нехтувати ними – з такою метою тернопільські поліцейські вийшли на вулиці міста. Захід відбувся в рамках Тижня безпеки дорожнього руху, який проходить в Україні з 17 по 23 травня.

Співробітники управління патрульної поліції спільно з працівниками ювенальної превенції обласного управління поліції поспілкувалися з водіями, пішоходами, пасажирами та дітьми про безпеку на дорогах.

«Ми проводимо профілактичні бесіди з учасниками дорожнього руху. З водіями ми спілкуємося про використання пасків безпеки, підголівників, автокрісел, а з пішоходами – про те, як правильно переходити дорогу», – розповідає начвльник відділу зв’язків з громадськістю управління патрульної поліції Олександра М’ялковська.

Бути відповідальними та користуватися під час їзди пасками безпеки, автокріслами – на цьому наголошували правоохоронці водіям. У тому, що ці прості засоби є найбільш ефективними для запобігання смертності і травматизму, впевнений тернополянин Володимир Кусмарцев.

«Ми з сім’єю багато подорожуємо автомобілем. Я завжди впевнений, що такий простий елемент, як пасок безпеки, врятує мене і захистить від непередбачених ситуацій на дорозі. Також я спокійний, коли моя дитина сидить в актокріслі», – зазначає чоловік.

Поліцейські нагадали водіям про адмінвідповідальність за невикористання ременів безпеки та перевезення дітей без автокрісел. За таке порушення доведеться сплатити 510 гривень штрафу.

Про те, що дорога є підвищеною зоною небезпеки, ювенальні-поліцейські говорили з дітьми.

«Невдовзі школярі підуть на канікули, ми роз’яснюємо їм правила дорожнього руху з метою убезпечити їхнє здоров’я та життя», – зауважує старший інспектор ювенальної превенції ГУНП Микола Подлецький.

Ювенали нагадали неповнолітнім, як правильно переходити дорогу, де дозволено кататися на велосипедах, скейтах та роликах. Змоделювали ситуації, як діяти, щоб не потрапити у біду.

Усім учасникам дорожнього руху поліцейські роздали пам’ятки-застереження та закликали не забувати: безпека на дорозі залежить від кожного з нас.