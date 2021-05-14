У автопригодах на Тернопільщині 13 травня травмувалося троє людей

В реанімаційне відділення Кременецької лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя району, 1971 року народження. Потерпілий травми отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій, керуючи автомобілем SSANG YONG REXTON, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та врізався у дерево. Як результат – з множинними травмами та переломами до лікарні потрапив пасажир даного транспортного засобу. У самого кермувальника медики констатували перелом щелепи. У нього відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю.

В Тернополі на проспекті Бандери не розминулися Volkswagen та Hyundai. Близько 1:40 шістнадцятирічний житель Тернопільського району, керуючи автомобілем Mercedes Sprinter, не переконався у безпечному маневрі та, виїжджаючи з другорядної смуги на головну, зіткнувся з іншою іномаркою.

В результаті удару тілесні ушкодження отримав кермувальник Hyundai.

Причини обох автопригод встановлять правоохоронці. Вирішується питання про внесення фактів у єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).