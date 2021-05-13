Поліцейські посилять заходи безпеки в Тернополі у зв’язку з проведенням фіналу Кубка України з футболу

Понад 670 правоохоронців забезпечуватимуть охорону громадського порядку під час фінального матчу, який розпочнеться сьогодні, 13 травня, о 19 годині на Тернопільському міському стадіоні. У місті введено ряд обмежень щодо маршруту транспорту та продажу алкогольних напоїв.

Начальник Тернопільського районного управління поліції Сергій Осадця провів інструктаж правоохоронцям, котрі заступатимуть на чергування. Керівник наголосив на необхідності дотримання заходів особистої безпеки та ввічливого спілкування з громадянами, реагування на будь-які повідомлення від них та надання допомоги у рамках компетенції поліції.

Під час проведення футбольного матчу поліцейські вживатимуть заходів щодо недопущення конфліктних ситуацій між уболівальниками. На місці працюватимуть кінологи та вибухотехніки, котрі обстежуватимуть територію на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів.

Правоохоронці також радять краянам не забувати про правила безпеки при виявленні підозрілих предметів: пакетів, коробок, згортків. У випадку знахідки – одразу повідомляти про це компетентні служби.

Із 16:00 буде обмежено рух автотранспорту по вулицях Клінічній, Романа Шухевича, Парковій, від вулиці Веселої в напрямку проспекту Степана Бандери та від вулиці Зеленої в бік вулиці Романа Шухевича. Заїзд автомобілями до стадіону буде заборонено. Учасникам дорожнього руху варто зважити на це при плануванні свого маршруту.

Також із 16:00 буде заборонено продаж пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв у всіх об’єктах торгівлі на прилеглих до міського стадіону вулицях.

Поліцейські звертаються до громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей, не порушувати правопорядку та не нехтувати правилами карантину.