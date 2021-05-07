На Тернопільщині продовжується вакцинація працівників органів внутрішніх справ, пенсіонерів та членів їх сімей

Більше тисячі працівників правоохоронних відомств Тернополя та області уже вакцинувалися від Covid-19. З початку травня у відомчому медзакладі почали щеплювати пенсіонерів ОВС. Як тільки надійде достатня кількість вакцин, то медики почнуть вакциновувати і членів родин діючих працівників.

- Вакцинами на даний час ми забезпечені повністю і всім необхідним також. Мобільні медичні бригади, які, згідно наших наказів функціонують в установі, пройшли курс навчання, успішно здали тести, отримали сертифікати і всіма наявними в нашій державі вакцинами ми можемо користуватися, – запевнив начальник Державної установи “ТМО МВС України по Тернопільській області” Михайло Василишин.

На обліку в медустанові перебувають і чимало маломобільних пенсіонерів. Є й такі, які через епідемію коронавірусу бояться залишати власні домівки. Для таких пацієнтів в відомчому закладі створена спеціальна мобільна медична бригада “на колесах”, яка готова в будь-який момент виїхати до підопічних та зробити щеплення.

На сьогодні працівники відомчої лікарні з поліклінікою отримали і проводять щеплення вакцинами AstraZeneca (Корея) та CoronaVac (Китай). Вакцинація – це найефективніший спосіб захиститися від Covid-19, – стверджує старша сестра медична поліклініки лікарні (з поліклінікою) ДУ “ТМО МВС України по Тернопільській області” Ірина Романишин.

- Усі вакцини є ефективні та безпечні, а тому працівники поліції повинні скористатися можливістю провакцинуватися, поставитися до цього відповідально задля формування повноцінного захисту та імунітету. Вакцинація проводиться щодня, впродовж робочого тижня за попередньо узгодженим графіком. Це робиться для того, аби не було скупчення людей і дотримувалися усі протиепідемічні норми.

Охорона громадського порядку, надзвичайні події, термінові виклики та чергування. Усюди працівник поліції змушений контактувати з населенням. Тому, аби мінімізувати ризики зараження, лікарі рекомендують вакцинуватися.

Понад двадцять років віддав роботі у міліції ветеран органів внутрішніх справ Сергій Анцібор. На пенсію вийшов по-інвалідності, як учасник ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС.

- Прийшов до такого висновку, що потрібно вакцинуватися. Багато знайомих повмирали від коронавірусу, а той, хто вакцинувався, якщо і захворіли, то перебіг хвороби не складний. Тому я прийняв рішення вакцинуватися.

- Ажіотажу щодо вакцинування немає, але сподіваємося, що роз’яснювально-інформаційна робота моїх колег, керівників підрозділів активізує дану ділянку роботи, – переконаний Михайло Василишин. – Як би ми не хотіли, але світ не придумав іншого ефективного засобу для боротьби з даною патологією.