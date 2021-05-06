Шахрайство майже на два мільйони гривень розслідують тернопільські поліцейські

Аби отримати гроші громадян, жителька Тернопільського району входила в довіру і вигадувала різноманітні шахрайські схеми. За попередньою інформацією, жінка ошукала більше 20 осіб.

Із заявами про шахрайство до Тернопільського районного управління поліції потерпілі почали звертатися на початку квітня. Поспілкувавшись із постраждалими громадянами, поліцейські з’ясували, що до шахрайства причетна 31-річна жінка.

Як стало відомо, вона брала гроші на «розкрутку бізнесу» або обіцяла прибуток від вкладених коштів у побутову техніку з Америки, на проведення курсів з ортодонтії та виготовлення запрошень на туристично-паломницьку візу.

При цьому, заявники розповіли, що жінка входила в довіру, водила постраждалих у ресторани і салони, організовувала відпочинок і впевнено розповідала про успішне вирішення всіх справ. Однак жодну обіцянку вона не виконала.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Завдяки проведеним слідчо-оперативним заходам правоохоронці з’ясували, що наразі жінка перебуває за кордоном.

У випадку доведення вини їй загрожує до 12-ти років позбавлення волі.