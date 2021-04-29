Пілотний проєкт «Custody records» планують запровадити в підрозділах поліції Тернопільщини

Система відеомоніторингу, що запобігатиме порушенню прав людини в підрозділах поліції, невдовзі запрацює на Тернопільщині. Особливості роботи проєкту обговорив з тернопільськими поліцейськими під час наради начальник Управління дотримання прав людини Національної поліції Руслан Горяченко.

«Custody records» – це автоматизована система електронної фіксації всіх дій, що відбуваються із затриманими особами.

- Основна функція «Custody records» – це, насамперед, дотримання прав затриманих осіб, фіксація всіх дій, пов’язаних з перебуванням людини в підрозділі поліції, – зазначає Руслан Горяченко.

Система передбачає постійний відеонагляд за затриманою особою з моменту її доставлення в підрозділ поліції – до конвоювання в слідчий ізолятор. Всі ці дії фіксуватимуться в електронне досьє. Такий моніторинг захистить затриманих від неправомірних дій поліцейських, а також убезпечить самих правоохоронців від безпідставних звинувачень.

- Система фіксує затримання, конвоювання, перебування особи у відділку поліції, в ізоляторі тимчасового тримання. Також записує, хто спілкується із затриманою людиною, візит адвоката, скільки часу особа перебуває у відділку. На всі ці моменти можна дати відповідь, використовуючи систему «Custody records»», – розповідає Руслан Горяченко.

На сьогодні проєкт «Custody records» працює на Харківщині. Найближчим часом його планують реалізувати і в поліції Тернопільщини. Впровадження новітньої системи дозволить зробити роботу місцевих правоохоронців більш прозорою та зменшити кількість неправдивих обвинувачень щодо неправомірного поводження із затриманими.

Наразі на базі Тернопільського районного управління поліції облаштували приміщення, відповідно до вимог «Custody records». Начальник Управління дотримання прав людини Нацполіції Руслан Горяченко разом з начальником ГУНП в області Олександром Богомолом протестували роботу автоматизованої системи. Пілотний проєкт також функціонуватиме в Чортківському та Кременецькому районних відділах поліції.