Групу терористів виявили та знешкодили силовики краю в рамках тактико-спеціальних навчань

Четверо терористів заїхали на територію Тернопільської області. Відомо, що вони озброєні та мають при собі вибухівку. Аби не сталося протиправного – весь особовий склад Національної поліції підняли по тривозі. На в’їздах та виїздах у місто та райцентри виставили блокпости. Займалися виявленням та нейтралізацією невідомих працівники служби безпеки України, бійці спецпідрозділу КОРД та інші силові структури краю.

У ході оперативних заходів правоохоронці встановили і транспорт, на якому пересуваються диверсанти. За кілька годин після спецоперації, зловмисників знешкодили.

Усе це – сценарій, який реалізовували силовики в рамках антитерористичних навчань. Заходи проводилися на території однієї з інфраструктур Тернопільщини.

В умовах, наближених до реальних, підрозділи боротьби з тероризмом відпрацювали комплекс спільних дій, спрямованих на виявлення та локалізацію «зловмисників». Після цього бійці спецпідрозділів провели навчальну штурмову операцію зі знешкодження «диверсантів».

У тренуваннях брали участь регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Головна мета заходу – підвищення рівня міжвідомчої взаємодії в умовах можливих диверсійних і терористичних загроз. У ході відпрацювань фахівці перевірили захищеність об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергетичної і транспортної систем регіону.

Представники Антитерористичного Центру при СБУ провели ретельний аналіз кожного з етапів навчальної спецоперації і надали учасникам тренувань практичні рекомендації щодо підвищення ефективності контрдиверсійної боротьби.