В Тернопільській області діє 365 кнопок виклику поліції без телефону

Поліція охорони продовжує роботу у напрямку соціального захисту населення. Задля безпеки громадян та з метою профілактики вуличних злочинів в загальнодоступних місцях по місту та області встановлено 365 кнопок «Терміновий виклик поліції».

Такі кнопки призначені, щоб покращити охорону громадського порядку. Кнопка термінового виклику поліції дає можливість без наявності телефону викликати наряд реагування поліції охорони, адже, як показує практика, випадки бувають різні і громадяни не завжди мають можливість бігти до правоохоронних органів, чи то телефонувати по лінії «102». У таких випадках «Терміновий виклик поліції» відіграє вирішальне значення.

На разі, в Тернопільській області встановлено 365 систем термінового виклику поліції в громадських місцях, з яких: 136- об’єкти торгівлі, 55- розважальні заклади, 30 – підприємства, 144- інші об’єкти.

Ви запитаєте: де знайти таку кнопку, як вона працює? Тут все дуже просто – більшість кнопок «тривожного» виклику встановлені у громадських місцях, переважно це: магазини, аптеки, розважальні заклади, АЗС. Про те, що в цьому чи іншому місці є «Тривожка», вам підкаже спеціальний покажчик: наліпка з надписом – «Терміновий виклик поліції».

Що потрібно від вас – це не зволікати, адже основне правило, яке ви повинні пам’ятати: найлегше впіймати злочинця – «по гарячих слідах».

Добре було б, аби ви, ваші діти, орієнтувалися, в яких районах вашого населеного пункту розміщені такі «тривожні» кнопки. Не надійтеся на щасливий випадок, гуляючи у вільний час, зверніть увагу на установи, на яких є наліпка «Терміновий виклик поліції». Адже хто знає, коли така кнопка може стати для вас у нагоді.

- Централізована система швидкого виклику поліції дає змогу підвищити ефективність діяльності нарядів реагування поліції охорони, задіяних для охорони об’єктів та громадського порядку. Завдяки цьому вдається скоротити час реагування на повідомлення громадян про злочини та інші протиправні дії і затримання злочинців, – розповідає начальник Управління поліції охорони в Тернопільській області Олег Іващенко.

Пропонується встановлення таких кнопок і в індивідуальному житлі – в квартирах, в будинках. Сигналізатори поліції охорони встановлюються не лише у стаціонарних об’єктах. Для громадян – спеціальні мобільні «тривожні кнопки, – кажуть в Управлінні поліції охорони.