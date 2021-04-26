Смертельна ДТП в Заліщиках

Дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками трапилася 24 квітня в Заліщиках близько 21:33. Про автопригоду на лінію “102″ повідомив очевидець нещастя. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, водій автомобіля DAEWOO LANOS збив перехожого. Житель Чернівецької області, 1964 року народження, переходив проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу.

Вчасно загальмувати кермувальник не встиг і пішохід опинився під колесами авто. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

У водія відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.