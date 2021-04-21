На Тернопільщині не розминулися два авто та двоє велосипедистів

Дві дорожньо-транспортних пригоди трапилося у вівторок, 20 квітня на Тернопільщині. У Заліщиках близько 18:20 не розминулося два автомобілі. За попередньою інформацією, водій автомобіля BMW 530, виїхавши на смугу зустрічного руху, зіткнувся з транспортним засобом марки ВАЗ 21015.

В результаті удару травми отримав кермувальник ВАЗу. Його з закритим переломом ноги госпіталізували в травматологічне відділення. В обох кермувальників відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

Травмувала руку і велосипедистка з Тернополя. Жінка розповіла, що о 22:00 вона її на велосипедній доріжці збив інший водій двоколісного транспортного засобу. Обставини події встановлюють правоохоронці.