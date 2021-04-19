В результаті нещасного випадку на Зборівщині помер чоловік

Кілька днів за життя сорокарічного жителя Зборівщини боролися медики. Проте врятувати життя чоловіка не вдалося.

Потерпілого ще 14 квітня в медзаклад госпіталізувала бригада екстреної медичної допомоги. Чоловікові стало погано біля магазину.

У момент нещастя він був на сходах. Падаючи, зловився за поручні. Проте не втримався і впав зі сходів на спину, вдарившись потилицею об асфальт. Очевидці одразу викликали швидку.

В результаті нещастя його з відкритою черепно-мозковою травмою та гематомами доправили до лікарні. 17 квітня чоловік помер.