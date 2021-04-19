На Тернопільщині триває вакцинація працівників правоохоронних органів

Робити щеплення проти коронавірусу працівникам правоохоронних органів почали ще на початку квітня. Державна установа “ТМО МВС України по Тернопільській області”, каже її керівник Михайло Василишин, забезпечена усім необхідним для підготовки та проведення щеплень.

- Управління охорони здоров’я ОДА в три етапи виділило нам 190 доз вакцини Covishield AstraZeneca. Після розподілу ми отримали ще 1160 доз CoronaVac КНР. Всім необхідним забезпечені. Три мобільних медичних бригади позаштатних сформовані, працюють.

Щеплення – справа добровільна, а також залежить від наявної кількості доз. За три тижні вакцину проти Covid-19 отримали 160 працівників Нацполіції, Нацгвардії, патрульної поліції, сервісного центру та державної міграційної служби. Усе відбувається за чітко сформованими списками, а також після обов’язкового огляду лікарем.

- Протипокази – це важка алергічна реакція на попередню вакцину, алергічна реакція на компоненти вакцини і температура. Якщо вона вища 38,5 – це протипоказ. Окрім цього наші пацієнти підписують інформаційні згоди, а перед тим ми тестуємо їх швидкими тестами на антиген. Перед вакцинацією усі проходять огляд у терапевт, – розповіла заступник начальника лікарні (з поліклінікою) Наталія Рубінська.

Після вакцинації за пацієнтом впродовж тридцяти хвилин спостерігають медики. Стежить за самопочуттям вакцинованого і наступних 28 днів терапевт.

- Після вакцинації на наступний день або через два дні може бути підвищена температура тіла, нудота, головний біль, біль в місці ін’єкції та сонливість. Це реакція на вакцинацію – це не побічна дія. Вона проходить через 2 дні.

Рішення зробити щеплення проти коронавірусу прийняв для себе начальник сектору технічного захисту інформації ГУНП в Тернопільській області Ярослав Гуска. Перш ніж йти на процедуру, детально проаналізував дописи в інтернеті та вислухав рекомендації лікарів.

- Я контактую з населенням під час виконання своїх службових обов’язків у час карантинних заходів та під час відпрацювання Тернополя. Можу сказати, що вакцина не погана, не погані відгуки і вважаю, що вакцинуватися потрібно. В мене є сім’я і дружина також хоче вакцинуватися.

Після того, як усі бажаючі правоохоронці будуть провакциновані, щеплення зможуть отримати і їхні родини. Медичні працівники відомчої лікарні вважають, що вакцинація необхідна, адже у подальшому це зменшить кількість хворих.