Співробітники Служби судової охорони Тернопільщини спільно з поліцейськими забезпечували безпеку та правопорядок!

На базі Шумського районного суду Тернопільської області співробітники територіального управління Служби судової охорони за участю територіальних підрозділів Національної поліції України та управління Державної служби з надзвичайних ситуацій провели спільні тактико-спеціальні навчання.

Судові охоронці з поліцейськими успішно відпрацювали поставлені ситуаційні завдання у разі загострення обстановки у залі судових засідань та порушень громадського порядку біля приміщень установ системи правосуддя.

В ході проведення навчань учасники отримали практичний досвід з виконання оперативно-службових завдань відповідно до спеціалізації в умовах провокацій та закликів до проведення масових безпорядків, вчинення хуліганських дій зі сторони учасників судового процесу.

Відпрацювали специфіку дій щодо підтримання тісної взаємодії між територіальними підрозділами силових структур району обслуговування.

Спільні навчання на базі органів системи правосуддя області підвищують результативність службової діяльності та забезпечують своєчасність реагування у разі ускладнення оперативної обстановки, – зазначив заступник начальника територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області полковник Служби Ігор Кучер.