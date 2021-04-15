102 день народження святкує карний розшук України

П’ятнадцятого квітня своє професійне свято відзначають працівники карного розшуку. Карний розшук сьогодні – це один з найбільших і найважливіших підрозділів Національної поліції України. Будні карного розшуку – це сміливість і нерви.

Оперативники карного розшуку займаються розкриттям серйозних кримінальних злочинів, завжди знаходяться в центрі бурхливого життя кримінального світу.

- Знаю, що багато хто з вас йшов сюди за романтикою, а з’ясувалося, що це буденна, важка, небезпечна, але дуже потрібна робота, – звернувся до оперативників заступник начальника ГУНП краю Степан Яцух. – Завжди, коли людина опиняється в небезпеці, вона звертається в поліцію і в першу чергу до Вас. Вітаю Вас з професійним святом! Щастя Вам, добра та любові!

Головна зброя працівників карного розшуку – це розум, а ризик – частина життя. Щодня, щогодини співробітник карного розшуку повинен бути готовий до перестрілок, засідок, переслідувань та зустрічей зі злочинцями. Це щоденна, повна небезпеки праця. Працівники цієї професії проводять складні й часто цілком таємні операції.

Від роботи цих людей багато в чому залежить і загальна кримінальна ситуація в країні, і спокійне життя населення.

Працівників карного розшуку привітав з професійним святом керівник Головного управління Нацполіції Тернопільщини Олександр Богомол. Він побажав всім оперативним працівникам та ветеранам служби міцного здоров’я, успіхів і щастя, а сім’ям – терпіння і розуміння. Найголовніше – завжди залишатися вірними Присязі і щоб ніколи не підводило оперативне чуття та кмітливість!

Листами-подяками за сумлінну службу та виконання професійних обов’язків очільник поліції відзначив кращих оперативних працівників карного розшуку.