У ДТП на Кременеччині травмувався скутерист

Із закритою черепно-мозковою травмою та підозрами на переломи кісток голови до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя Почаєва, 1982 року народження. Травми чоловік отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 13 квітня близько 18:00. При виїзді слідчо-оперативної групи та групи реагування патрульної поліції стало відомо, що потерпілий, керуючи скутером Yamaha не впорався з керуванням і врізався в бетонну огорожу.

Його з тілесними ушкодженнями доправили в реанімаційне відділення. Стан чоловіка важкий. Триває слідство згідно статті 286 ККУ.