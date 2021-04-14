На Тернопільщині працює мобільна бригада допомоги жертвам домашнього насильства

Отримати психологічну допомогу потерпілим від домашнього насильства жінкам, чоловікам і дітям можна цілодобово в Тернополі. З грудня 2018 року при Центрі соціальних служб сім’ї, дітей та молоді працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги жертвам домашнього насильства, яка допомагає людям, що потерпають від домашнього насильства.

- Інформація до нашого центру надходить від партнерів – від працівників управління Нацполіції. Після надходження повідомлення ми формуємо мобільну групу до складу якої входять як працівники нашого центру, так соцслужб та служб у справах дітей. Інколи залучаємо працівників швидкої допомоги та ювенальної превенції та інших партнерів, – розповідає фахівець соціальної роботи при Тернопільському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Галина Чирська.

За три роки роботи члени мобільної групи відвідали 460 сімей, які потребували соціально-психологічного супроводу в результаті домашнього насильства або перебували в складних життєвих обставинах.

- Якщо взяти статистику за 2021 рік, то ми відвідали 94 родини. В 22 сім’ях постраждалими від домашнього насильства є суто діти, а також ще 22 родини, в яких постраждали жінки. Вісім родин поставили на соціальний супровід і вони отримують соціально психологічну допомогу в соцслужбі і стоять на обліку в поліції – в ювенальній або інших структурах.

За результатами проведених перевірок за перший квартал 2021 року поліцейські склали 1546 адмінпротоколів на сімейних дебоширів та розпочали 42 кримінальних провадження.