Начальник Нацполіції області привітав членів ФСТ «Динамо» з високими досягненнями у кікбоксингу

Новими перемогами поповнили скарбничку досягнень із кікбоксингу спортсмени фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» – голова Тернопільської обласної федерації кікбоксингу, тренер, суддя міжнародної категорії Левицький Петро та його вихованець і син Левицький Максим.

13 квітня 2021 року у залі колегії ГУНП в Тернопільській області голова Тернопільської обласної організації ФСТ «Динамо» України, начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол привітав спортсменів з успішними виступами на всеукраїнських змаганнях, а також вручив Максиму Левицькому посвідчення Майстра спорту України, нагрудний значок МСУ та комплект спортивної форми.

Заступник голови Тернопільської ОО ФСТ «Динамо» Володимир Небесний висловив свою вдячність спортсмену та його тренеру, побажавши нових високих спортивних результатів.

Тернопільська обласна організації ФСТ «Динамо» України постійно співпрацює з федераціями з різних видів спорту, дитячо-юнацькими спортивними школами, спортивними клубами з розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту. Спортсмени-динамівці щороку показують високі результати на всеукраїнських та міжнародних змаганнях.