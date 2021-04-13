Автопригода з летальним випадком трапилася на Зборівщині

У садку власного домогосподарства загинув чоловік, 1944 року народження. Нещастя трапилося 12 квітня близько 14:00. Тіло чоловіка виявила дружина вона і викликав поліцію та швидку.

За попередньою інформацією, потерпілий їхав власним садом, керуючи мотоблоком «Зубр» у напрямку від будинку до поля, і не впорався з керуванням на ділянці із ухилом. Як результат, мотоблок перекинувся, чоловік злетів з нього і після цього транспорт переїхав пенсіонера.

Від отриманих травм чоловік загинув. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ.