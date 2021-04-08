З 8 квітня на території Тернопільської громади діятимуть додаткові карантинні обмеження. Поліцейські посилено контролюватимуть їх дотримання

З цією метою збільшено кількість рейдових груп. До відпрацювання разом з поліцейськими будуть залучені військовослужбовці Нацгвардії, працівники Держпродспоживслужби та муніципальної інспекції.

Як розповів заступник начальника Тернопільського районного управління поліції Іван Рибчак, рейдові групи посилено перевірятимуть торговельно-розважальні центри, заклади харчування та торгівлі, громадський транспорт, адже там фіксують найбільшу кількість нехтування протиепідемічними нормами. Лише за минулий тиждень правоохоронці склали 17 протоколів за порушення карантинних вимог суб’єктами господарювання та винесли 53 постанови за перебування осіб у громадських місцях без засобів індивідуального захисту.

Серед обмежень, які запроваджуються на території Тернопільської громади з 8 квітня 2021 року:

- роботу в торгово-розважальних та торговельних центрах дозволено проводити за умови спільного контролю на вході-виході з закладу працівником центру з представником поліції чи Нацгвардії, забезпечивши проведення температурного скринінгу відвідувачів, контролю обліку відвідувачів, перебування у приміщенні не більше, ніж 1 відвідувач на 10 кв. м торговельної площі, наявності відповідного маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менше 1,5 м, а також дотримання інших санітарних і протиепідемічних заходів згідно із чинним законодавством;

- заборонено роботу розважальних центрів, дитячих розважальних центрів та дитячих ігрових кімнат;

- заборонено проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів (крім проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів в закритих приміщеннях без глядачів та в обмеженій кількості глядачів (не більше 50 %) на відкритих спортивних спорудах за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників);

- проводити усі Богослужіння, інші релігійні обряди та заходи з використанням одноразового посуду на вулиці поруч з храмом за умов дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми та інших санітарно-протиепідемічних заходів або в режимі онлайн;

Ще одне карантинне обмеження, яке діятиме з 12 квітня: закладам громадського харчування заборонено приймати відвідувачів у приміщеннях, дозволено надавати послуги громадського харчування лише на відкритих літніх майданчиках, а також – здійснювати адресну доставку замовлень і доставку на винос.