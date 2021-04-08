Діти фантазували та малювали нового супер героя Служби судової охорони

Служба судової охорони у березні організовувала творчий всеукраїнський конкурс дитячого малюнка “Служба судової охорони очима дітей”.

Його присвятили другій річниці Служби судової охорони і він проходив в усіх областях України. До конкурсних комісій територіальних управлінь Служби надійшло понад 850 малюнків від дітей співробітників Служби та вихованців віком від 4 до 14 років шкільних навчально-виховних закладів.

Конкурсна комісія територіального управління Служби судової охорони області визначила переможців конкурсу у трьох номінаціях у вікових категоріях 4–6 років, 7–10 та 11–14 років. Надалі роботи переможців надіслали до Києва для визначення найкращих вже на всеукраїнському рівні.

Члени конкурсної комісії намагалися бути об’єктивними, хоча це стало вкрай не простим завданням, адже кожен малюнок не просто яскравий та змістовний, це окрема розповідь про Службу судової охорони, її функції та завдання.

Крім того, конкурс дав нове розуміння і призначення професії судового охоронця. Саме малюнки дітей вимагають від кожного співробітника Служби відповідати тим якостям, які сформувалися в дитячій уяві та відтворені на папері.

Члени конкурсної комісії відзначили, що багато дітей, переповнені повагою та гордістю за своїх матусь і татусів, які проходять службу в Службі судової охорони, зображали їх захисниками та наділяли супер силами телевізійних героїв.

Учасники конкурсу отримали від судових охоронців Тернопільщини заохочувальні подарунки – м’ячі, органайзери, фітнес-пляшечки та набори для творчості.

Проєкт виявився цікавим та корисним навіть дорослим, адже вони мали змогу побачити себе через призму дитячої фантазії.