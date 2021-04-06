Безпека банків та банкоматів – одне з актуальних питань сьогодення

Стабілізація оперативної ситуації та попередження злочинних посягань, пов’язаних із крадіжками з банків та банкоматів – основні питання, які обговорили на зустрічі працівники Нацполіції краю з представниками фінансових установ.

Сьогодні на території Тернопільської області працює 125 банків, філій та відділень, а також встановлено близько чотирьохсот банкоматів. Усі ці об’єкти знаходяться під пильним наглядом Управління поліції охорони та недержавних охоронних підприємств.

За словами начальника ГУНП в Тернопільській області Олександра Богомола, на щастя, за останніх два роки на території краю не зареєстровано жодної крадіжки банкоматів чи нападів на фінустанови.

- Багато банкірів не люблять виносити “сміття з хати”, але інколи звертаються до нас по проблемних питаннях, по касирах, по працівниках чи недостачах. Ми готові працювати і розробляти окремі ситуації. В цьому немає жодних проблем.

Впродовж кількох років нацполіція тісно співпрацює з управлінням поліції охорони. Групи реагування патрульної поліції також виїжджають на спрацювання сигналізацій, які підключені до пульта централізованого спостереження УПО.

- З метою забезпечення більш надійної охорони представникам банківських установ ми пропонуємо належну технічну укріпленість, встановити двері відповідного класу,грати та решітки, а також хімічні пастки. Пропонуємо замінити застаріле обладнання, – розповів заступник начальника УПО в області Ярослав Дзьоник.

На зустрічі наголосили, що всі можливі підсистеми охорони в банку повинні бути об’єднані в єдину комплексну систему безпеки.