На Тернопільщині запрацювали ще три поліцейські станції

Дві поліцейські станції розпочали роботу на території Чортківського району та одна – у Тернопільському районі. Їх відкрили в рамках співпраці територіальних громад та Національної поліції.

Як розповідає заступник начальника Управління превентивної діяльності ГУНП в області Василь Дідух, відкриття поліцейських станцій – це важливий крок для надання якісних поліцейських послуг населенню.

«Створення станцій допомагає максимально наблизити поліцейські наряди до віддаленої сільської місцевості та вчасно реагувати на повідомлення громадян», – зазначає Василь Дідух.

У Чортківському районі свої відділки поліції відтепер мають Заводська та Білобожницька територіальні громади. Станція у Білобожниці обслуговуватиме 18 населених пунктів, в яких проживає понад десять тисяч осіб. А у Заводському – два населених пункти, а це майже сім тисяч жителів.

У Тернопільському районі поліцейська станція запрацювала на території Козівської територіальної громади. Під її контролем буде 12 населених пунктів з шістьма тисячами жителів.

Тернопільщина стала першою, де з ініціативи керівництва поліції та за підтримки місцевих громад почали створюватися поліцейські станції. В області працює уже 33 таких станції.