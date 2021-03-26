В обласному управлінні поліції відбулася координаційна нарада щодо профілактики рецидивної злочинності

Попередити та не допустити вчинення повторних злочинів раніше судимими особами – тема координаційної наради правоохоронців та підрозділів, що здійснюють заходи в сфері профілактики рецидивної злочинності та превентивної роботи з особами, схильними до протиправної поведінки. Засідання відбулося в Головному управлінні Національної поліції Тернопільщини.

Участь у нараді взяли представники Центру пробації в області, Західного міжрегіонального управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, обласного центру зайнятості та обласної державної адміністрації.

За словами начальника управління превентивної діяльності ГУНП в області Олександра Розпутнього, на обліку в поліції Тернопільщини перебуває 476 раніше судимих осіб, щодо 107 з них встановлений адміністративний нагляд.

- Поліцейські проводять профілактичну роботу з даними категоріями осіб та вживають превентивні заходи щодо недопущення вчинення ними повторних правопорушень. У цьому напрямку співпрацюємо з іншими установами, уповноваженими на профілактику рецидивної злочинності.

Під час наради присутні обговорили проблемні питання у роботі, а також шляхи їх вирішення. Для кращої комунікації вирішили створити робочу групу щодо профілактики рецидивної злочинності, ресоціалізації осіб звільнених з місць позбавлення волі та осіб схильних до вчинення правопорушень. До неї увійдуть працівники поліції, представники органів пробації, управління з питань виконання кримінальних покарань, центру зайнятості, органів місцевого самоврядування та обласної державної адміністрації.

На нараді обговорили План вдосконалення співпраці попередження злочинності особами, які раніше вчиняли злочини та особами, схильними до вчинення правопорушень, який буде в подальшому затверджено та надано для виконання суб’єктам, що здійснюють профілактику злочинності.