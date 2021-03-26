26 березня – День Національної гвардії України

Конвоювання підсудних, охорона громадського порядку у Тернополі, Львові, Ужгороді та Рівному, захист життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства й держави, а також виконання завдань у зоні проведення операції об’єднаних сил – основні завдання військової частини 3002 Нацгвардії України.

26 березня військові Нацгвардії святкують своє сьоме день народження. Національна гвардія України як самостійна силова структура існувала з 1991 по 2000 рік, потім її розформували. Але після окупації Росією Криму та в зв’язку із загостренням ситуації на сході України у 2014 році її відродили.

З Днем народження привітав бійців Національної гвардії начальник Головного управління Нацполіції краю Олександр Богомол. Він побажав військовослужбовцям міцного здоров’я, залізного терпіння і хороброго духу.

- Ми знаємо, що у Нацполіції є якісна підтримка щодо охорони громадського порядку на території області, в охороні стратегічних об’єктів, в роботі зі спецконтингентом. Колеги є, партнери є – за це вам дякую. Бажаю, щоб ваша військова частина розвивалася, розширювалася, здоров’я, натхнення і дякую вам за службу.